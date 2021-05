Antonella Elia spiazza con la sua nuova decisione su Pietro Delle Piane (Di venerdì 7 maggio 2021) Il rapporto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è molto complicato. I due al Grande Fratello Vip 4 hanno segnato il record dei limoni, a Temptation Island Vip si sono fatti guerra e poco dopo la loro storia è finita. Lo scorso dicembre l’opinionista ha anche cacciato di casa il compagno. In una Delle ultime puntate di Live Non è la d’Urso la showgirl ha detto di aver dato un’altra possibilità a Pietro, ma non come fidanzato. Antonella Elia infatti ha parlato di “sc***micizia”. “Io lo amo ancora, ma non sono pronta a tornare con lui. Sono ancora innamorata, mi piace tanto. Gli uomini sono così noiosi, Pietro no. Qualche giorno fa ci siamo incontrati dopo due mesi e mezzo in cui non gli ho parlato, ho ceduto, ma non ... Leggi su biccy (Di venerdì 7 maggio 2021) Il rapporto traè molto complicato. I due al Grande Fratello Vip 4 hanno segnato il record dei limoni, a Temptation Island Vip si sono fatti guerra e poco dopo la loro storia è finita. Lo scorso dicembre l’opinionista ha anche cacciato di casa il compagno. In unaultime puntate di Live Non è la d’Urso la showgirl ha detto di aver dato un’altra possibilità a, ma non come fidanzato.infatti ha parlato di “sc***micizia”. “Io lo amo ancora, ma non sono pronta a tornare con lui. Sono ancora innamorata, mi piace tanto. Gli uomini sono così noiosi,no. Qualche giorno fa ci siamo incontrati dopo due mesi e mezzo in cui non gli ho parlato, ho ceduto, ma non ...

Antonella Elia ancora fidanzata: “Pietro è l’uomo della mia vita” Gossip e TV “Peter è l’uomo della mia vita” Nuovo Il flashback tra la showgirl e l'attore a un anno dall'esperienza di Temptation Island è ufficiale pubblicato su 6 maggio 2021 Antonella Elia e ...

Antonella Elia ancora fidanzata: “Pietro è l’uomo della mia vita” Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme. La notizia era nell’aria già da tempo ma solo ora l’ex valletta di Corrado e Raimondo Vianello ha ufficializzato la sua situazione sentimental ...

