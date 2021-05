Amici: Alessandro riceve una proposta lavorativa durante la semifinale (Di venerdì 7 maggio 2021) durante la semifinale di Amici, Alessandro Cavallaro ha ricevuto un’importante offerta di lavoro. Scopriamo insieme se il ballerino ha accettato o meno e di cosa si tratta durante il serale di Amici, Alessandro ha ricevuto una proposta lavorativaDomani sera andrà in onda la semifinale di Amici 2020, essendo una puntata registrata sono già uscite le anticipazioni della puntata. Di certo non mancheranno i colpi di scena e da alcune voci di corridoio sembrerebbe che un allievo abbia già ricevuto una proposta lavorativa proprio durante il serale. Stiamo parlando di Alessandro Cavallaro, il talentoso ballerino è stato ... Leggi su formatonews (Di venerdì 7 maggio 2021)ladiCavallaro ha ricevuto un’importante offerta di lavoro. Scopriamo insieme se il ballerino ha accettato o meno e di cosa si trattail serale diha ricevuto unaDomani sera andrà in onda ladi2020, essendo una puntata registrata sono già uscite le anticipazioni della puntata. Di certo non mancheranno i colpi di scena e da alcune voci di corridoio sembrerebbe che un allievo abbia già ricevuto unaproprioil serale. Stiamo parlando diCavallaro, il talentoso ballerino è stato ...

Advertising

CozzoliDenice : @sonoangii Deve essere cosii. Alessandro Serena e Tancredi hanno tolto dalla bio concorrente di amici invece Deddy no - Giulia29239207 : RT @Ririj131: ??FATE GIRARE QUESTA LETTERA CHE HANNO SCRITTO GLI AMICI DI ALESSANDRO IN MODO CHE ARRIVI A PIÙ PERSONE POSSIBILI, SOPRATTUTT… - AntonellaDama13 : RT @Jolliesmile: #Alessandro, al fianco di tutti, rispettoso, educato, un ballerino eccezionale. Eppure, tutti gli mancano di rispetto, a c… - paneetrash : Prima di farci vedere Alessandro ci piazzano una puntata di amici su prime video ah ok #amici20 - tuttopuntotv : Alessandro durante la semifinale di Amici riceve una splendida notizia #amici20 #amici2020 #alessandrocavallo… -