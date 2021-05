Alvino | “Gattuso-Napoli un capitolo chiuso | lui e De Laurentiis hanno deciso”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Carlo, in diretta su Radio Kiss Kiss, ha dichiarato: “Al netto dell’errore di Fabbri e Mazzoleni, ilcon il Cagliari non mi è piaciuto nel finale. Non scommetterei un centesimo sulla conferma di, è una storia chiusa, lui e Dedi comune accordo che-Verona sarà l’ultima panchina”.

Advertising

AzzurrissimoTwi : ??KKN. Alvino: 'Adl e Gattuso d'accordo sulla conclusione del rapporto' - - titty_napoli : RT @tuttonapoli: Alvino: 'ADL e Gattuso sono d'accordo, a fine stagione si separeranno' - gilnar76 : Alvino: “Gattuso-#Napoli un ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA GATTUSO-ADL, ACCORDO RAGGIUNTO. ECCO COSA HANNO DECISO, I DETTAGLI >>>>>> - JosiphOliver : RT @tuttonapoli: Alvino: 'ADL e Gattuso sono d'accordo, a fine stagione si separeranno' -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino Gattuso

MondoNapoli

...tra Rinoe Aurelio De Laurentiis che dopo essere partiti con i migliori auspici hanno concluso la loro avventura da separati in casa. Futuro già deciso Anche il giornalista Carlo, ...... 2.253 ( - 55) Tamponi: 60.532.582 (+328.612) Totale casi: 4.092.747 (+10.554, +0,26%) PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "ADL -, a fine stagione sarà addio" Di Caro: ...Carlo Alvino, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato: "Al netto dell'errore di Fabbri e Mazzoleni, il Napoli con il Cagliari non mi è ...Alvino su cosa accadrà a fine stagione Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, dove ha parlato del prossimo impegno contro lo ...