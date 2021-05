“Alle Eolie vaccineremo 14 mila residenti in 15 giorni” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Nelle isole Eolie 14 mila residenti saranno vaccinati in 15 giorni”. Ad annunciarlo, nel giorno di inizio della campagna di vaccinazione di massa nelle isole minori, è il commissario per l’Emergenza Covid di Messina Alberto Firenze, evidenziando che “tremila, tra personale scolastico, medico e sanitario, sono già vaccinati”. Si parte questa mattina da Salina – il lascia passare è arrivato anche dal generale Figliuolo che oggi ha mandato sull’isola personale militare e vaccini – dove tutti i residenti, da 18 anni in su, potranno presentarsi al Centro polifunzionale, Allestito per l’occasione, ed aver somministrato il vaccino “A Salina vaccineremo, con Moderna, Johnson & Johnson e Astrazeneca, 1200-1300 persone fino a domenica – spiega Firenze – ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) “Nelle isole14saranno vaccinati in 15”. Ad annunciarlo, nel giorno di inizio della campagna di vaccinazione di massa nelle isole minori, è il commissario per l’Emergenza Covid di Messina Alberto Firenze, evidenziando che “tre, tra personale scolastico, medico e sanitario, sono già vaccinati”. Si parte questa mattina da Salina – il lascia passare è arrivato anche dal generale Figliuolo che oggi ha mandato sull’isola personale militare e vaccini – dove tutti i, da 18 anni in su, potranno presentarsi al Centro polifunzionale,stito per l’occasione, ed aver somministrato il vaccino “A Salina, con Moderna, Johnson & Johnson e Astrazeneca, 1200-1300 persone fino a domenica – spiega Firenze – ...

