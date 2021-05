Ylenia Lombardo morta semi carbonizzata nel Napoletano | aveva 33 anni | fermato un uomo

Leggi su tpi

(Di giovedì 6 maggio 2021), 33, è stata trovata senza vita, il corpocarbonizzato, in un appartamento di San Paolo Belsito, una piccola cittadina del Nolano, in provincia di Napoli. La giovane donna era madre di una bambina che vive a Roma con la nonna materna. Il presunto responsabile del femminicidio è un 36enne che ora è in stato di fermo. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri e della Procura di Nola, l’assassino avrebbe accoltellatoe poi avrebbe dato fuoco alla camera da letto. Nell’appartamento sono stati trovati indumenti sporchi di sangue. La 33enne, originaria di Pago del Vallo di Lauro, nella provincia di Avellino, viveva da sola nell’appartamento a San Paolo Belsito dove si era ormai trasferita da qualche tempo. Lavorava come badante. A dare l’allarme ...