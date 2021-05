World of Warcraft | Burning Crusade Classic | data di uscita e dettagli ufficiali – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 6 maggio 2021)ofsi svela finalmente in forma ufficiale, con unadie tutti ida parte di Blizzard..ofha unadiufficiale e tutti ifinalmente presentati da Blizzard in un comunicato stampa estremamente esplicativo, con il rilancio dell’espansionea in arrivo il 2 giugno 2021. Dopo le voci di corridoio sulla possibiledi, arriva infine la conferma ufficiale da parte di Blizzard: a partire dal 2 giugno, eroi di Azeroth vecchi e nuovi avranno ...

Sembra che finalmente tutti i fan diOfpossano mettersi l'anima in pace, perché abbiamo la data ufficiale dell'uscita di Burning Crusade Classic. Allacciate tutti le cinture per il 2 Giugno ! Segnate la data sul ......vecchi e nuovi avranno l'opportunità di prendere il coraggio a due mani e radunare i propri alleati per affrontare nuovamente il Traditore con la pubblicazione in tutto il mondo diof...World of Warcraft: Burning Crusade Classic si svela finalmente in forma ufficiale, con una data di uscita e tutti i dettagli da parte di Blizzard.. World of Warcraft: Burning Crusade Classic ha una ...Finalmente abbiamo una data ufficiale, World of Warcraft Burning Crusade arriva a breve. Tanti contenuti da scoprire, e nuove aggiunte!