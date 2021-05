"Vergogna, ignorante": rissa in tv con Bassetti (Di giovedì 6 maggio 2021) A Zona Bianca la scrittrice ha provocato l'infettivologo sostenendo che è più in televisione che in corsia. Tra le proteste della Santanché e di altri ospiti, Bassetti ha replicato a tono alla Boralevi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) A Zona Bianca la scrittrice ha provocato l'infettivologo sostenendo che è più in televisione che in corsia. Tra le proteste della Santanché e di altri ospiti,ha replicato a tono alla Boralevi

Advertising

CaffeFou : 'Vergogna, ignorante': rissa in tv con #Bassetti #boralevi #zonabianca #covid - CinziaSimone3 : RT @laura_ceruti: Non dovrebbero preoccuparvi le attività estere di Renzi ma che un ignorante come Di Maio partecipi al g7 dei ministri de… - dei_alba : RT @laura_ceruti: Non dovrebbero preoccuparvi le attività estere di Renzi ma che un ignorante come Di Maio partecipi al g7 dei ministri de… - Marilyvetro : RT @laura_ceruti: Non dovrebbero preoccuparvi le attività estere di Renzi ma che un ignorante come Di Maio partecipi al g7 dei ministri de… - Diamante23 : RT @laura_ceruti: Non dovrebbero preoccuparvi le attività estere di Renzi ma che un ignorante come Di Maio partecipi al g7 dei ministri de… -