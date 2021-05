VENUS CLUB: LORELLA BOCCIA ACCENDE LA SECONDA SERATA DI ITALIA 1 CON UN TALK AL FEMMINILE (Di giovedì 6 maggio 2021) LORELLA BOCCIA ACCENDE la SECONDA SERATA di ITALIA 1 con un TALK al FEMMINILE. Giovedì 6 maggio si aprono le porte del VENUS CLUB, poco dopo la mezzanotte. Un late show frizzante e imprevedibile, pronto ad accogliere con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese. Ospiti della prima puntata di VENUS CLUB la cantante e opinionista dell’Isola Elettra Lamborghini che racconterà senza freni il suo rapporto con gli uomini e la fumettista Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, che parlerà della sua complicata adolescenza da trans e delle difficoltà ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 6 maggio 2021)ladi1 con unal. Giovedì 6 maggio si aprono le porte del, poco dopo la mezzanotte. Un late show frizzante e imprevedibile, pronto ad accogliere con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese. Ospiti della prima puntata dila cantante e opinionista dell’Isola Elettra Lamborghini che racconterà senza freni il suo rapporto con gli uomini e la fumettista Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, che parlerà della sua complicata adolescenza da trans e delle difficoltà ...

Advertising

AmiciUfficiale : Tanti tanti auguri Lorella e un grandissimo in bocca al lupo per il tuo nuovo programma 'Venus Club' in onda dal 6… - FQMagazineit : Venus Club, su Italia 1 debutta lo show tutto al femminile di Lorella Boccia: ospiti fisse Mara Maionchi e Iva Zani… - bubinoblog : VENUS CLUB: LORELLA BOCCIA ACCENDE LA SECONDA SERATA DI ITALIA 1 CON UN TALK AL FEMMINILE - zazoomblog : Chi è Lorella Boccia la conduttrice di Venus Club? - #Lorella #Boccia #conduttrice #Venus - Webl0g : Lorella Boccia apre il 'Venus Club' con Elettra Lamborghini e Fumettibrutti -