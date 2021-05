Uomini e donne, ex dama contro il programma: “Siamo carne da macello” (Di giovedì 6 maggio 2021) Maria Tona contro Uomini e donne e la redazione: la dama presto racconterà dettagli inediti sulla trasmissione di Canale 5 Chi ha seguito questa stagione di Uomini e donne di sicuro avrà notato Maria Tona. La signora ha fatto parte del parterre fino a poche settimane fa, decidendo poi di andare via. La donna di recente, si è concessa ad una lunga intervista a piùdonna e ha parlato di tanti lati oscuri del programma. Spesso, è stata “vittima” di insulti e critiche sopratutto da parte di Gianni Sperti che non ha mai creduto nella sua buona fede. Ad oggi, Maria si è detta stanca e finalmente ha svuotato il sacco. Maria Tona contro la redazione di Uomini e donne Non è stata di certo clemente Maria Tona ... Leggi su formatonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Maria Tonae la redazione: lapresto racconterà dettagli inediti sulla trasmissione di Canale 5 Chi ha seguito questa stagione didi sicuro avrà notato Maria Tona. La signora ha fatto parte del parterre fino a poche settimane fa, decidendo poi di andare via. La donna di recente, si è concessa ad una lunga intervista a piùdonna e ha parlato di tanti lati oscuri del. Spesso, è stata “vittima” di insulti e critiche sopratutto da parte di Gianni Sperti che non ha mai creduto nella sua buona fede. Ad oggi, Maria si è detta stanca e finalmente ha svuotato il sacco. Maria Tonala redazione diNon è stata di certo clemente Maria Tona ...

