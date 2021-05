Terrorismo, Scalzone: “Sit-in, manifestazioni e presidi per ‘no’ a estradizione compagni” (Di giovedì 6 maggio 2021) Sit in, manifestazioni, presidi per dire no all’estradizione dei nove terroristi italiani fermati a Parigi. Oreste Scalzone, ex leader di Potere Operaio, da sempre punto di riferimento dell’azione in difesa della comunità degli ex aderenti alla lotta armata in Italia rifugiati in Francia, sostiene e propone iniziative simboliche per affermare il no all’estradizione ”delle persone, compagne e compagni, oggi minacciate”. “Mi va benissimo – osserva all’Adnkronos Scalzone – che nascano, si aggreghino e coordinino, reti, comitati e anche mobilitazioni e appelli di cosiddette ‘personalità intellettuali’. Certo, a patto che non si utilizzino argomenti che non solo sono spuntati, ma hanno un effetto che si usa chiamare ‘boomerang’: esempio, il chiamar ‘dottrina’ – così ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Sit in,per dire no all’dei nove terroristi italiani fermati a Parigi. Oreste, ex leader di Potere Operaio, da sempre punto di riferimento dell’azione in difesa della comunità degli ex aderenti alla lotta armata in Italia rifugiati in Francia, sostiene e propone iniziative simboliche per affermare il no all’”delle persone, compagne e, oggi minacciate”. “Mi va benissimo – osserva all’Adnkronos– che nascano, si aggreghino e coordinino, reti, comitati e anche mobilitazioni e appelli di cosiddette ‘personalità intellettuali’. Certo, a patto che non si utilizzino argomenti che non solo sono spuntati, ma hanno un effetto che si usa chiamare ‘boomerang’: esempio, il chiamar ‘dottrina’ – così ...

