Tennis | Atp Madrid | Nadal ai quarti

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Thiem, crisi superata? Batte #DeMinaur e vola ai quarti. C’è #Berrettini dopo le 18 - Gazzetta_it : #Thiem, crisi superata? Batte #DeMinaur e vola ai quarti. C’è #Berrettini dopo le 18 - SkySport : ?? ATP MADRID ?? Thiem batte De Minaur e vola ai quarti di finale ?? 'Devo ritrovare un po' di ritmo, ma sto bene' ? A… - SkySport : ?? ATP MADRID ?? Thiem batte De Minaur in due set (7-6, 6-4) ? E vola ai quarti di finale ? ATP MADRID dal 2 al 9 mag… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Federer si allena sulla terra: tra 10 giorni rientra a #Ginevra @rogerfederer -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp

Il sudamericano si conferma specialista del rosso, come confermano i 5 titolivinti finora su questa superficie (Monaco e Houston nel 2019, Cordoba e Rio de Janeiro nel 2020, Santiago quest'anno).Sono l'austriaco Dominic Thiem e il kazako Alexander Bublik i primi due tennisti ad accedere ai quarti di finale del tabellone dell'. Il numero 4 del mondo si è sbarazzato in due set dell'australiano ...Eliminazione a sopresa per il russo Daniil Medvedev, che viene beffato in tre dal cileno Cristian Garin. Partita equilibrata nei primi due set, il primo vinto da Garin per 6-4, mentre ...Madrid, 6 mag. - (Adnkronos) - Rafa Nadal approda ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 2.614.465 euro). Lo ...