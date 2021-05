Sportface.it entra in Squid App: news in tempo reale dal mondo sportivo (Di giovedì 6 maggio 2021) Sportface.it entra a far parte della famiglia di Squid App. Si tratta di un’app di news media che su smartphone permette agli utenti di tenersi informati in tempo reale su tutte le notizie. Per quanto riguarda la parte sportiva, la nostra redazione sarà presente con notizie e approfondimenti di calcio, tennis, motori, basket, volley, sport invernali e tanto altro, per non perdersi proprio nulla di quanto accade. Ci sarà, dunque, spazio anche per le analisi e le news di Sportface.it su Squid App (Njuice AB), nata in Svezia nel 2015 e già disponibile in tutta Europa. Su Squid si può interagire con gli articoli ritenuti più interessanti e, soprattutto, l’app è gratuita e non richiede alcuna registrazione. Basta ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021).ita far parte della famiglia diApp. Si tratta di un’app dimedia che su smartphone permette agli utenti di tenersi informati insu tutte le notizie. Per quanto riguarda la parte sportiva, la nostra redazione sarà presente con notizie e approfondimenti di calcio, tennis, motori, basket, volley, sport invernali e tanto altro, per non perdersi proprio nulla di quanto accade. Ci sarà, dunque, spazio anche per le analisi e ledi.it suApp (Njuice AB), nata in Svezia nel 2015 e già disponibile in tutta Europa. Susi può interagire con gli articoli ritenuti più interessanti e, soprattutto, l’app è gratuita e non richiede alcuna registrazione. Basta ...

Advertising

sportface2016 : #Brasile #Calcio Adriano entra a far parte della Walk of Fame del Maracanà - sportface2016 : #BolognaFiorentina, #Ribery esce per infortunio al ginocchio -