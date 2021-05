Robert Downey Jr ricorda il suo assistente Jimmy Rich, morto in un incidente stradale (Di giovedì 6 maggio 2021) L'attore Robert Downey Jr ha condiviso online un emozionante ricordo di Jimmy Rich, il suo assistente da quasi 20 anni, morto in un incidente stradale. Robert Downey Jr ha condiviso online un emozionante post in ricordo di Jimmy Rich, il suo assistente personale per quasi 20 anni, morto tragicamente in un incidente automobilistico. La star della Marvel ha rivelato che il suo grande amico ha perso la vita nella serata di mercoledì dopo il tragico evento in cui è stato coinvolto. In un post condiviso sui social media, Robert Downey Jr. ha scritto: "Questa non è una notizia. Questa è una tragedia terribile ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) L'attoreJr ha condiviso online un emozionante ricordo di, il suoda quasi 20 anni,in unJr ha condiviso online un emozionante post in ricordo di, il suopersonale per quasi 20 anni,tragicamente in unautomobilistico. La star della Marvel ha rivelato che il suo grande amico ha perso la vita nella serata di mercoledì dopo il tragico evento in cui è stato coinvolto. In un post condiviso sui social media,Jr. ha scritto: "Questa non è una notizia. Questa è una tragedia terribile ...

