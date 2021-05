Renzi e Mancini, galeotto fu il cagotto (Di giovedì 6 maggio 2021) galeotto fu il cagotto (non il canotto, come cantava Renato Zero). Se siamo venuti a conoscenza di quello che potrebbe essere il complotto, di cui parlava anche Goffredo Bettini, ordito per far cadere il governo di Giuseppe Conte, è sì grazie al giornalismo investigativo di “Report”, ma è soprattutto merito di un forte e prolungato attacco intestinale che ha colpito uno sconosciuto signore in viaggio lungo l’Autostrada del Sole. E’ la fermata d’emergenza all’Autogrill di Fiano Romano che consente di assistere, a fine dicembre, all’incontro segreto tra Matteo Renzi e un alto dirigente dei servizi segreti, Marco Mancini, proprio quando si discutono le nomine dei servizi e il leader di Italia viva sta elaborando la sua trama contro Conte. Che non ci sia l’opera dei servizi segreti dietro alla caduta dell’Avvocato del ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 maggio 2021)fu il(non il canotto, come cantava Renato Zero). Se siamo venuti a conoscenza di quello che potrebbe essere il complotto, di cui parlava anche Goffredo Bettini, ordito per far cadere il governo di Giuseppe Conte, è sì grazie al giornalismo investigativo di “Report”, ma è soprattutto merito di un forte e prolungato attacco intestinale che ha colpito uno sconosciuto signore in viaggio lungo l’Autostrada del Sole. E’ la fermata d’emergenza all’Autogrill di Fiano Romano che consente di assistere, a fine dicembre, all’incontro segreto tra Matteoe un alto dirigente dei servizi segreti, Marco, proprio quando si discutono le nomine dei servizi e il leader di Italia viva sta elaborando la sua trama contro Conte. Che non ci sia l’opera dei servizi segreti dietro alla caduta dell’Avvocato del ...

reportrai3 : REPORT, L'INCONTRO TRA RENZI E MANCINI FINISCE STASERA IN VIGILANZA RAI. ?? - fattoquotidiano : SALVINI DIFENDE RENZI L’assist è di quelli che non passano inosservati - ilriformista : Tutto quello che non torna del servizio di @reportrai3 su @matteorenzi e l’incontro con lo 007 Mancini (di… - zazoomblog : Renzi e Mancini galeotto fu il cagotto - #Renzi #Mancini #galeotto #cagotto - Gingio5 : RT @salvini_giacomo: Renzi che incontra Mancini all’autogrill di Fiano Romano il 23 dicembre, in piena verifica di governo, è una faccenda… -