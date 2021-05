Recidivo alla guida con la patente revocata | per la zia una multa per incauto affidamento

(Di giovedì 6 maggio 2021) Non abbassano la guardia gli agenti della Polizia locale Unione Rubicone e Mare. Nel corso dei controlli su strada nel territorio di competenza una pattuglia ha fermato una Fiat Cinquecento, in zona ...

Advertising

il_recidivo : @Stefano173456 @DKaleeva Un poveraccio ormai alla canna del gas.... - Telebari : Scenate, insulti e maltrattamenti alla fidanzata: 45enne recidivo arrestato a Grumo. In casa fucile e pistole -… - il_recidivo : @matteorenzi Tranquillo più parli più perdi credibilità...dai che alla fine del mese arrivate all'uno % -

Ultime Notizie dalla rete : Recidivo alla

CesenaToday

Non abbassano la guardia gli agenti della Polizia locale Unione Rubicone e Mare. Nel corso dei controlli su strada nel territorio di competenza una pattuglia ha fermato una Fiat Cinquecento, in zona ......esemplare - considerato anche che l'imputato aveva scelto il rito abbreviato che dà diritto... quest'ultimo, per il quale era anche) per aver causato il 3 novembre 2019 il tragico ...TERAMO – Tre anni e otto mesi di reclusione e la revoca della patente di guida. Oggi pomeriggio, in Tribunale a Teramo, il Gip Lorenzo Prudenzano ha comminato una condanna esemplare – considerato anch ...Blog Calciomercato.com: Parlare dell'ennesima prestazione ignobile della Juventus, forse la peggiore della stagione, pare inutile. Anche perchè l'ho già ...