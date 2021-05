Ragazzini presi a sprangate dopo una lite: arrestato 24enne (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano - Tragedia sfiorata a Milano: tre Ragazzini - due 14enni e un 15enne, tutti italiani - sono stati picchiati con una spranga di ferro da un uomo. L'aggressore, un 24enne marocchino, è stato ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano - Tragedia sfiorata a Milano: tre- due 14enni e un 15enne, tutti italiani - sono stati picchiati con una spranga di ferro da un uomo. L'aggressore, unmarocchino, è stato ...

La Spezia, agguato con mannaia e manganello. Regolamento di conti per un carico di droga ...i due ragazzi armati avevano dato incarico di sorvegliare il nascondiglio a uno dei giovani presi ... 'Sono vittima di bullismo, i due ragazzini armati non mi davano tregua, ho rubato loro per la droga ...

...i due ragazzi armati avevano dato incarico di sorvegliare il nascondiglio a uno dei giovani... 'Sono vittima di bullismo, i due ragazzini armati non mi davano tregua, ho rubato loro per la droga ...