Piera Maggio, l'annuncio in diretta dopo l'ispezione a casa di Anna Corona: "Noi rivoltati come un calzino, loro no" (Di giovedì 6 maggio 2021) È tornata a parlare Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Lo ha fatto con un post pubblicato sui propri canali social all'indomani dell'ispezione dei carabinieri, disposta dalla Procura della città siciliana, nella casa in cui abitava Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico della piccola, e mamma di Jessica, già finita sotto processo con l'accusa di concorso in sequestro di persona, prima di essere assolta in tutti e tre gradi di giudizio. Sempre ieri, partecipando in diretta alla trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto?, Piera Maggio aveva dichiarato: "Siamo stati rivoltati come un calzino, tanto per darvi ..."

