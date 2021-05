Pfizer - BioNTech donano vaccini per atleti Olimpiadi Tokyo (Di giovedì 6 maggio 2021) La casa farmaceutica Usa Pfizer e la compagnia biotech tedesca BioNTech hanno annunciato oggi la firma di un protocollo d'intesa con il Comitato internazionale olimpico per donare loro dosi di vaccino ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) La casa farmaceutica Usae la compagnia biotech tedescahanno annunciato oggi la firma di un protocollo d'intesa con il Comitato internazionale olimpico per donare loro dosi di vaccino ...

