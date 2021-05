Parco Ovest 2, cambia il progetto: 5mila mq di volumetrie spostate all’Heidelberg (Di venerdì 7 maggio 2021) Per il Parco Ovest 2 si prepara un nuovo futuro. Per l’area di Bergamo che si trova tra i due quartieri “Villaggio degli Sposi e “San Tomaso”, infatti, è stato presentato un nuovo piano attuativo, depositato da pochi giorni dal gruppo Ferretti Casa a cui è affidato il progetto di riqualificazione. Invariato, invece, rimarranno gli aspetti riguardanti l’ex asilo Principe di Napoli in centro Bergamo, oggetto di extra oneri a carico di Ferretti, in aggiunta ai costi di realizzazione delle opere nel Parco Ovest 2. “É importante sottolineare la distinzione tra Parco Ovest 1 e 2 perché si tratta di due aree divise dalla ferrovia, con proprietà diverse e storie diverse – dichiara l’assessore all’urbanistica Francesco Valesini iniziando la presentazione del nuovo piano ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 maggio 2021) Per il2 si prepara un nuovo futuro. Per l’area di Bergamo che si trova tra i due quartieri “Villaggio degli Sposi e “San Tomaso”, infatti, è stato presentato un nuovo piano attuativo, depositato da pochi giorni dal gruppo Ferretti Casa a cui è affidato ildi riqualificazione. Invariato, invece, rimarranno gli aspetti riguardanti l’ex asilo Principe di Napoli in centro Bergamo, oggetto di extra oneri a carico di Ferretti, in aggiunta ai costi di realizzazione delle opere nel2. “É importante sottolineare la distinzione tra1 e 2 perché si tratta di due aree divise dalla ferrovia, con proprietà diverse e storie diverse – dichiara l’assessore all’urbanistica Francesco Valesini iniziando la presentazione del nuovo piano ...

