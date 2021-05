Palermo, da Favo a Campofranco. La delusione degli ex: “La Coppa Italia di C doveva restare al club” (Di giovedì 6 maggio 2021) La delusione degli ex.Nei giorni scorsi la notizia: l'ex presidente del Coni Sicilia Massimo Costa ha acquistato trofei e cimeli del club rosanero finiti all'asta dopo il fallimento del 2019. Il noto avvocato palermitano - unico offerente - si è aggiudicato, dunque, il Lotto 69 che comprende tra gli altri anche la Coppa Italia di Serie C vinta dal Palermo nel 1992-93. E chi l'ha conquistata quella Coppa oggi fatica a credere che l'attuale proprietà non abbia partecipato all'asta.Favo - "Sono un po’ sconcertato - ha dichiarato Massimiliano Favo, capitano della squadra che vinse in finale contro il Como, ai microfoni del "Giornale di Sicilia" -, ma spero che si risolva tutto. Questi cimeli sono beni della città e la società deve ... Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021) Laex.Nei giorni scorsi la notizia: l'ex presidente del Coni Sicilia Massimo Costa ha acquistato trofei e cimeli delrosanero finiti all'asta dopo il fallimento del 2019. Il noto avvocato palermitano - unico offerente - si è aggiudicato, dunque, il Lotto 69 che comprende tra gli altri anche ladi Serie C vinta dalnel 1992-93. E chi l'ha conquistata quellaoggi fatica a credere che l'attuale proprietà non abbia partecipato all'asta.- "Sono un po’ sconcertato - ha dichiarato Massimiliano, capitano della squadra che vinse in finale contro il Como, ai microfoni del "Giornale di Sicilia" -, ma spero che si risolva tutto. Questi cimeli sono beni della città e la società deve ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, da Favo a Campofranco. La delusione degli ex: 'La Coppa Italia di C doveva restare al club' - Mediagol : #Palermo, da Favo a Campofranco. La delusione degli ex: 'La Coppa Italia di C doveva restare al club' - ILOVEPACALCIO : La protesta degli ex rosa «La Coppa Italia di C doveva restare al #Palermo» ? «Tristi che la società non tenga a qu… -