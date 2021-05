Oroscopo Leone, domani 7 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Amici del Leone, vi trovate davanti ad un venerdì abbastanza interessante, seppur permeato da qualche aspetto ancora negativo. In particolar modo, grazie al supporto distante di Mercurio, sembrano potervi attendere buone opportunità sul posto di lavoro, o in caso siate disoccupati. Non aspettatevi, però, chissà qualce possibilità se già aveste un lavoro, si tratterà certamente di qualcosa di positivo ma che non sarà in grado di influenzare marcatamente il vostro futuro. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 7? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Amici del, vi trovate davanti ad un venerdì abbastanza interessante, seppur permeato da qualche aspetto ancora negativo. In particolar modo, grazie al supporto distante di Mercurio, sembrano potervi attendere buone opportunità sul posto di, o in caso siate disoccupati. Non aspettatevi, però, chissà qualce possibilità se già aveste un, si tratterà certamente di qualcosa di positivo ma che non sarà in grado di influenzare marcatamente il vostro futuro. ...

