Oppo K9 5G è ufficiale | display a 90Hz e Snapdragon 768G | Prezzi CinaHDblog it

Oppo presenta in Cina un nuovo smartphone pensato per la fascia media: K9 5G è l'erede del K7 lanciato la scorsa estate e lo migliora sotto tutti i fronti.

... non fosse altro per l'elaborato sistema di dissipazione termica a bordo (una piastra in rame, una vapor chamber, e un film multistrato in grafite), l'appena arrivatoK9 5G si avvale di un ...K9 5G, infine, è stato progettato anche con un occhio di riguardo al gaming, e integra un sistema di dissipazione del calore tramite camera a vapore, una piastra di rame e un foglio di grafite ...Dalle fucine creative di BBK Electronics esordisce sul mercato il nuovo Oppo K9 5G, erede ammodernato di un modello visto lo scorso Agosto, attrezzato per il gaming a livello elaborativo, visuale, e d ...Oppo presenta in Cina un nuovo smartphone pensato per la fascia media: K9 5G è l'erede del K7 lanciato la scorsa estate e lo migliora sotto tutti i fronti.