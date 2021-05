Nencini (PSI): stabilizzare per settembre i precari è un dovere non una sanatoria (Di giovedì 6 maggio 2021) “La vicenda del precariato si trascina ormai da anni e non certo per la responsabilità dei docenti, ma di un sistema di reclutamento che non funziona. Il dovere del governo e delle istituzioni è affrontare e risolvere una volta per tutte un nodo centrale per la scuola, per la dignità dei docenti che da anni vi lavorano e la salvaguardia della continuità per gli studenti”. Lo ha dichiarato ieri in aula durante il suo intervento il Presidente della Commissione Istruzione e Cultura Sen. Nencini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) “La vicenda delato si trascina ormai da anni e non certo per la responsabilità dei docenti, ma di un sistema di reclutamento che non funziona. Ildel governo e delle istituzioni è affrontare e risolvere una volta per tutte un nodo centrale per la scuola, per la dignità dei docenti che da anni vi lavorano e la salvaguardia della continuità per gli studenti”. Lo ha dichiarato ieri in aula durante il suo intervento il Presidente della Commissione Istruzione e Cultura Sen.. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Nencini (PSI): stabilizzare per settembre i precari è un dovere non una sanatoria - #Nencini #(PSI): #stabilizzare - orizzontescuola : Nencini (PSI): stabilizzare per settembre i precari è un dovere non una sanatoria - microcerotis : @NenciniPsi @matteorenzi @SenatoStampa “La scelta di Nencini di appaiare il nome del Psi con il gruppo di Renzi po… - microcerotis : @utini19 Dare a Cesare ciò che è di Cesare. Il 'vero salvatore dell'Italia' è stato R.Nencini detto il TAXI.… -