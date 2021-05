Multato e chiuso per un giorno per aver aperto una tenda (Di giovedì 6 maggio 2021) Di Omar Domingo Manganelli Romualdo Rizzuti, ristoratore originario di Licusati (frazione del Comune di Camerota) è stato Multato nel suo ristorante “Le follie di Romualdo” a Firenze per 400 euro e gli è stato imposto inoltre un giorno di chiusura. Motivo? L’aver tirato una tenda nella corte del suo ristorante per proteggere i clienti dalla pioggia. Il fatto ha generato stupore e sdegno, tanto che il ristoratore cilentano è intervenuto nel corso del programma “Mattino Cinque”. Dunque la “colpa” dell’imprenditore è stata quella di aver protetto dalla pioggia, con una tenda, i clienti seduti nella corte interna. Romualdo ha così commentato: “Sono stato denunciato da un cliente che ha chiamato le forze dell’ordine”. “Mi dispiaceva – ha spiegato il ristoratore – mandarli via a metà cena”. ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 maggio 2021) Di Omar Domingo Manganelli Romualdo Rizzuti, ristoratore originario di Licusati (frazione del Comune di Camerota) è statonel suo ristorante “Le follie di Romualdo” a Firenze per 400 euro e gli è stato imposto inoltre undi chiusura. Motivo? L’tirato unanella corte del suo ristorante per proteggere i clienti dalla pioggia. Il fatto ha generato stupore e sdegno, tanto che il ristoratore cilentano è intervenuto nel corso del programma “Mattino Cinque”. Dunque la “colpa” dell’imprenditore è stata quella diprotetto dalla pioggia, con una, i clienti seduti nella corte interna. Romualdo ha così commentato: “Sono stato denunciato da un cliente che ha chiamato le forze dell’ordine”. “Mi dispiaceva – ha spiegato il ristoratore – mandarli via a metà cena”. ...

