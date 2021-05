Meghan Markle: perché Archie avrà una doppia festa per il suo compleanno (Di giovedì 6 maggio 2021) Due anni. Sono passati due anni da quando il piccolo Archie, primogenito di Meghan Markle e del principe Harry, è venuto al mondo. Era il 6 maggio 2019 e la notizia fece il giro del mondo, suscitando non poco clamore: l’annuncio della nascita era stato data a parto avvenuto, la madre non aveva posato fuori dall’ospedale con il bambino in braccio come da tradizione, i dettagli erano stati volutamente tenuti nascosti. Archie e il compleanno tutto americano Ventiquattro mesi dopo tutto è cambiato. Harry e Meghan non vivono più nel Regno Unito e, dopo la Megxit, sono in tutt’altro che in buoni rapporti con i Windsor. Il piccolo Archie, poi, da che ha memoria vive in California, troppo piccolo per ricordarsi qualcosa della sua vita a corte. Una delle rare foto di ... Leggi su amica (Di giovedì 6 maggio 2021) Due anni. Sono passati due anni da quando il piccolo, primogenito die del principe Harry, è venuto al mondo. Era il 6 maggio 2019 e la notizia fece il giro del mondo, suscitando non poco clamore: l’annuncio della nascita era stato data a parto avvenuto, la madre non aveva posato fuori dall’ospedale con il bambino in braccio come da tradizione, i dettagli erano stati volutamente tenuti nascosti.e iltutto americano Ventiquattro mesi dopo tutto è cambiato. Harry enon vivono più nel Regno Unito e, dopo la Megxit, sono in tutt’altro che in buoni rapporti con i Windsor. Il piccolo, poi, da che ha memoria vive in California, troppo piccolo per ricordarsi qualcosa della sua vita a corte. Una delle rare foto di ...

