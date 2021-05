Master 1000 Madrid: Berrettini batte Delbonis e raggiunge Garin ai quarti (Di giovedì 6 maggio 2021) Matteo Berrettini batte col punteggio di 7-6, 6-4 Federico Delbonis e conquista i primi quarti di finale in carriera al Master di Madrid. Qui affronterà Cristian Garin, che oggi ha eliminato a sorpresa il numero 3 del mondo Daniil Medvedev. Berrettini soffre ma alla fine ha la meglio Pochi scambi e pochi punti giocati (34 in totale) nei primi sette game della partita, con Berrettini e Delbonis che si fanno strada nel set con i turni di battuta. Sia al servizio che in risposta appare leggermente più incisivo l’argentino, che mette più prime in campo e concede meno punti di quelli concessi da Matteo alla battuta. L’unico scambio che si decide ai vantaggi è sul servizio del romano, che riesce a strappare appena due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Matteocol punteggio di 7-6, 6-4 Federicoe conquista i primidi finale in carriera aldi. Qui affronterà Cristian, che oggi ha eliminato a sorpresa il numero 3 del mondo Daniil Medvedev.soffre ma alla fine ha la meglio Pochi scambi e pochi punti giocati (34 in totale) nei primi sette game della partita, conche si fanno strada nel set con i turni di battuta. Sia al servizio che in risposta appare leggermente più incisivo l’argentino, che mette più prime in campo e concede meno punti di quelli concessi da Matteo alla battuta. L’unico scambio che si decide ai vantaggi è sul servizio del romano, che riesce a strappare appena due ...

Ultime Notizie dalla rete : Master 1000 Internazionali Bnl d'Italia, tra i partecipanti anche Jannik Sinner Bordighera . Tra i partecipanti agli Internazionali Bnl d'Italia c'è anche Jannik Sinner. Dopo aver affrontato il Master 1000 Madrid , il tennista che si allena a Bordighera con Riccardo Piatti torna in campo a Roma, sulla terra rossa del Foro Italico. Il giovane tennista, n 18 nel ranking Atp, nel 2020 fu ...

Tennis, l'armese Fabio Fognini partecipa agli Internazionali Bnl d'Italia Taggia. Fabio Fognini parteciperà agli Internazionali Bnl d'Italia di tennis , in programma dall' 8 al 16 maggio. Il tennista di Arma di Taggia, dopo aver partecipato al Master 1000 Madrid, giocherà sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. L'armese, n. 28 del ranking Atp, colleziona ben 15 partecipazioni al più importante torneo tennistico italiano.

