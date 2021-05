Marocco | gravidanza da record | dà alla luce nove gemelli

Leggi su zon

(Di giovedì 6 maggio 2021) La venticinquenne maliana Halima Cisse era convinta di aspettare sette, ma il parto cesareo effettuato inl’ha sorprendentemente smentita In barba al sempre incipiente rischio di “natalità zero” a livello mondiale, potrebbe a man bassa entrare nel Guinness WorldHalima Cisse, venticinquenne maliana che è diventata mamma di, cinque femmine e quattro maschi. Il parto è avvenuto in una clinica del, dove Cisse era stata ricoverata lo scorso 30 Marzo dopo una degenza di due settimane presso l’ospedale Point G di Bamako. A ben vedere la giovane, che insieme ai suoi piccoli gode di ottima salute – come fanno sapere le autorità sanitarie marocchine – era convinta di essere in dolce attesa di “soli” sette, ma il parto ...