Lo stipendio di una mamma? Ecco come dovrebbe essere (Di giovedì 6 maggio 2021) Fare la mamma è (anche) un lavoro. Se ci fosse uno stipendio per l’impiego a tempo pieno, a quanto ammonterebbe? Tra il lavoro di chef a domicilio e quello di animatrice, passando per autista privato e insegnante di ripetizioni, una mamma dovrebbe guadagnare circa 6.500 euro al mese. Per la precisione, 6.480, secondo la stima di ProntoPro.it, portale di riferimento in Italia per domanda e offerta di servizi professionali, che ha fatto i conti in vista della festa della mamma. Lo stipendio medio è stato calcolato prendendo in considerazione tutte le attività svolte, e le relative paghe orarie riconosciute a chi esercita gli stessi mestieri come lavoratore professionista, attingendo ad un database di 600.000 professionisti, suddivisi su 500 categorie di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Fare laè (anche) un lavoro. Se ci fosse unoper l’impiego a tempo pieno, a quanto ammonterebbe? Tra il lavoro di chef a domicilio e quello di animatrice, passando per autista privato e insegnante di ripetizioni, unaguadagnare circa 6.500 euro al mese. Per la precisione, 6.480, secondo la stima di ProntoPro.it, portale di riferimento in Italia per domanda e offerta di servizi professionali, che ha fatto i conti in vista della festa della. Lomedio è stato calcolato prendendo in considerazione tutte le attività svolte, e le relative paghe orarie riconosciute a chi esercita gli stessi mestierilavoratore professionista, attingendo ad un database di 600.000 professionisti, suddivisi su 500 categorie di ...

Advertising

M5S_Europa : Un lavoratore su 10 in #Europa, pur con uno stipendio, non arriva a fine mese. La #povertà lavorativa va eradicata… - mariocalabresi : Mia madre non me lo aveva mai detto e l'ho scoperto durante la registrazione del nostro #podcast: a 17 anni, con il… - bep70366837 : RT @gervasonin: @LegaSalvini Mica ti obbligano a mangiarli, li stanno regolamentando punto e stop. Se non ti piace non li mangi! Però vabbe… - DiegoQuagreda : @Ariachetira nessuno di voi in studio ha perso nemmeno una mensilità di stipendio. È facile fare i pacati con la pancia piena.?? - Pier1Pp : @3gennaio2013 Va bhe é come salvini parla e parla dall'opposizione. Ora che sono confluiti tanti forzisti si fa bel… -