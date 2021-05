LIVE Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo in DIRETTA: il tedesco Wolfram in testa dopo quattro rotazioni (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.51: Lo spagnolo Garcia vola in testa alla classifica con un punteggio totale di 349. Splendidi gli avvitamenti avanti da 84 punti. 9.48: Il coreano Woo Haram sbaglia nettamente il triplo e mezzo indietro raggruppato. Solo 36 punti e addio sogni di medaglia. 9.45: Il britannico Daniel Goodfellow non eccelle con il doppio e mezzo avanti carpiato con tre avvitamenti (coefficiente 3.9) e prende solo 50 punti. Scivola al quarto posto con 287.55. Guida il tedesco Wolfram co 301.95. 9.44: Il tedesco Wolfram conquista 69.70 triplo e mezzo ritornato raggruppato e va in testa con soli quattro punti di vantaggio su Heatly. 9.43: il britannico Heatly ottiene 84 punti con il triplo e mezzo rovesciato ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.51: Lo spagnolo Garcia vola inalla classifica con un punteggio totale di 349. Splendidi gli avvitamenti avanti da 84 punti. 9.48: Il coreano Woo Haram sbaglia nettamente il triplo e mezzo indietro raggruppato. Solo 36 punti e addio sogni di medaglia. 9.45: Il britannico Daniel Goodfellow non eccelle con il doppio e mezzo avanti carpiato con tre avvitamenti (coefficiente 3.9) e prende solo 50 punti. Scivola al quarto posto con 287.55. Guida ilco 301.95. 9.44: Ilconquista 69.70 triplo e mezzo ritornato raggruppato e va incon solipunti di vantaggio su Heatly. 9.43: il britannico Heatly ottiene 84 punti con il triplo e mezzo rovesciato ...

