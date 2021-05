"L'incendio? L'ho appiccato per cortesia" (Di giovedì 6 maggio 2021) Quando era stato sentito dai carabinieri, nel 2016, aveva fornito versioni che si contraddicevano. Ma ieri mattina, Domenico Lombardo, 48 anni, di Reggio Calabria, residente a Rovato dove è agli ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 6 maggio 2021) Quando era stato sentito dai carabinieri, nel 2016, aveva fornito versioni che si contraddicevano. Ma ieri mattina, Domenico Lombardo, 48 anni, di Reggio Calabria, residente a Rovato dove è agli ...

Advertising

Giorno_Bergamo : 'L’incendio? L’ho appiccato per cortesia' - InVeritatetweet : Dopo 8 anni continuano incessanti e patetici gli appelli a spegnere i fuochi rivolti a colui che ha appiccato l'inc… - martinait96 : @fefodero @lorepregliasco No, il concetto è diverso: è come se fosse un piromane che si diverte a dare fuoco a case… - LiveSicilia : Appiccato incendio nella scuola materna: intervengono i vigili - Peri_Neo : Uscite i nomi e le facce dei due #NoVax che hanno appiccato l'incendio al centro vaccinale! Che noi gli si possa gridare 'strunzzzz' almeno. -