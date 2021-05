La Nasa ha simulato l’impatto di un asteroide sulla Terra ed è andata molto male… (Di giovedì 6 maggio 2021) La Nasa non sarebbe in grado, con la tecnologia attuale, di bloccare un eventuale asteroide diretto verso il nostro Pianeta. Simulazione Nasa su asteroide: è andata male (Foto Esquire)E’ questo quanto si evince in sostanza dalla simulazione realizzata negli scorsi giorni dall’agenzia spaziale americana per la conferenza “Planetary Defense Exercise – 2021’, e in cui si è appunto cercato di capire come reagirebbero le autorità e il mondo all’annuncio di una collisione con un corpo esterno di notevoli dimensioni. Secondo quanto emerso, così come riferito anche da Sputnik, sei mesi di tempo, allo stato attuale, non basterebbero per preparare una risposta adeguata e nel contempo progettare una missione che permetta di deviare un asteroide ipotizzato grande centinaia di metri di diametro. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Lanon sarebbe in grado, con la tecnologia attuale, di bloccare un eventualediretto verso il nostro Pianeta. Simulazionesu: èmale (Foto Esquire)E’ questo quanto si evince in sostanza dalla simulazione realizzata negli scorsi giorni dall’agenzia spaziale americana per la conferenza “Planetary Defense Exercise – 2021’, e in cui si è appunto cercato di capire come reagirebbero le autorità e il mondo all’annuncio di una collisione con un corpo esterno di notevoli dimensioni. Secondo quanto emerso, così come riferito anche da Sputnik, sei mesi di tempo, allo stato attuale, non basterebbero per preparare una risposta adeguata e nel contempo progettare una missione che permetta di deviare unipotizzato grande centinaia di metri di diametro. ...

