Infortunio Smalling: problema al ginocchio per il difensore della Roma (Di giovedì 6 maggio 2021) Infortunio Smalling: il difensore della Roma ha abbandonato il campo contro il Manchester United per un problema al ginocchio Piove sul bagnato in casa Roma. La formazione giallorossa è stata costretta a rinunciare a Chris Smalling durante il match di Europa League contro il Manchester United. Il difensore inglese ha accusato un problema al ginocchio durante il primo tempo della sfida dell'Olimpico. Al suo posto Ebrima Darboe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

