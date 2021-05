Immunità di gregge in Italia a fine settembre, ma non per tutti: Lombardia ad agosto, Lazio ad ottobre (Di giovedì 6 maggio 2021) Entro luglio secondo l?Europa, entro agosto per il governo ed entro settembre (ma non per tutti) stando ai dati delle vaccinazioni. La prospettiva dell?Immunità di gregge è... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 6 maggio 2021) Entro luglio secondo l?Europa, entroper il governo ed entro(ma non per) stando ai dati delle vaccinazioni. La prospettiva dell?diè...

