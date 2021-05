Il saluto di Madonna a Nick Kamen | Hai sofferto troppo Spero che tu sia più felice

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 6 maggio 2021) ?È straziante sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato un essere umano così gentile e dolce e haiche tu sia piùovunque tu sia. Cosìsu Instagram ricorda il modello e cantante, morto ieri a 59 anni, postando una foto in bianco e nero che li ritrae insieme e risale agli inizi degli anni ’80. Fu proprio la pop star internazionale a notarlo e a lanciarlo nel mondo della musica, affidandogli una canzone che aveva scritto con Stephen Bray, la hit di successo ‘Each Time You Break My Heart’. View this post on Instagram A post shared by(@, una delle ...