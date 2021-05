Il razzo SpaceX è atterrato in maniera regolare dopo alcuni tentativi falliti (Di giovedì 6 maggio 2021) Il razzo Starship di SpaceX, società di Elon Musk, è atterrato regolarmente nella base in Texas al quinto tentativo. Nelle occasioni precedenti, il razzo aveva registrato alcune esplosioni. “Atterraggio astronave nominale!” si legge nel tweet della compagnia che ha annunciato il successo dell’operazione. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Pagina Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) IlStarship di, società di Elon Musk, èregolarmente nella base in Texas al quinto tentativo. Nelle occasioni precedenti, ilaveva registrato alcune esplosioni. “Atterraggio astronave nominale!” si legge nel tweet della compagnia che ha annunciato il successo dell’operazione. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Pagina Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

