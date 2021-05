Il Crypto Exchange Bitso valutato ora $ 2 | 2B dopo aver raccolto $ 250M

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’di criptovalutecon sede in Messico ha raggiunto una valutazione di $ 2,2 miliardi$ 250 milioni nel suo ultimo round di finanziamento., uno dei principalidi criptovalute in America Latina, ha$ 250 milioni nel suo ultimo round di finanziamento. L’è adessoa $ 2,2 miliardi e intende utilizzare i fondi per espandere i propri servizi in altri Paesi. L’di criptovalute ha dichiarato di250 milioni di dollari tramite un round di finanziamento di serie C, guidato da Tiger Global Paradigm, BOND & Valor Capital Group e Coatue.ha inoltre accolto i ...

Advertising

puntotweet : Coppa Italia: l’exchange Crypto sponsor della finale - - Vallepeppe : RT @Vallepeppe: Perché @MetrixCoin $MRX è una gemma #lowcap? - Q2 listing su #exchange TOP20 #cmc - q3 listing su #Uniswap e #pancake di $W… - robbolopa71 : RT @Vallepeppe: Perché @MetrixCoin $MRX è una gemma #lowcap? - Q2 listing su #exchange TOP20 #cmc - q3 listing su #Uniswap e #pancake di $W… - ilcamo1682 : RT @ilcamo1682: Nuovo portale di Mining e trading di cryptomonete.. Tutto a portata di CLICK anche da smartphone. #trading #mining #ecommer… - electralindadgb : RT @Vallepeppe: Perché @MetrixCoin $MRX è una gemma #lowcap? - Q2 listing su #exchange TOP20 #cmc - q3 listing su #Uniswap e #pancake di $W… -

Ultime Notizie dalla rete : Crypto Exchange

Sputnik Italia

La piattaforma per la compravendita die NFT sarà sponsor ufficiale della finale di Coppa Italia che vedrà confrontarsi Juventus e ......che in poche parole lo staking fa è fornire gli interessi annuali secondo la quantità di... Le nuove piattaforme diperò oggi hanno aggiunto i servizi di staking , quindi risulta ...La funzionalità - molto richiesta dai clienti - verrà estesa ad altri piani a pagamento e in altri mercati nel prossimo futuro ...Coinbase ha annunciato che nel 2022 chiuderà la sua sede centrale di San Francisco. Coinbase is committed to being remote first. We announced we no longer have an HQ and as a next step, we’re closing ...