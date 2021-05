Guida autonoma - La Sae ridefinisce i livelli di automazione per fare chiarezza (Di giovedì 6 maggio 2021) Si fa presto a dire Guida autonoma, salvo poi usare la stessa dicitura per situazioni molto diverse, e quindi generare confusione. L'ultimo esempio riguarda la Gran Bretagna, che ha autorizzato la circolazione di self driving cars sulle proprie autostrade intendendo, in realtà, veicoli con Guida altamente assistita, peraltro sottoposti a precise condizioni di utilizzo. Per non parlare, poi, dei numerosi incidenti che negli Usa hanno coinvolto alcuni proprietari delle Tesla, erroneamente convinti di poter demandare all'Autopilot il pieno controllo del mezzo. Al fine di fare chiarezza, la Sae l'ente internazionale che ha stilato la scala di riferimento dei livelli di automazione delle auto ha dunque ridefinito e aggiornato i termini su cui si basa la propria ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 6 maggio 2021) Si fa presto a dire, salvo poi usare la stessa dicitura per situazioni molto diverse, e quindi generare confusione. L'ultimo esempio riguarda la Gran Bretagna, che ha autorizzato la circolazione di self driving cars sulle proprie autostrade intendendo, in realtà, veicoli conaltamente assistita, peraltro sottoposti a precise condizioni di utilizzo. Per non parlare, poi, dei numerosi incidenti che negli Usa hanno coinvolto alcuni proprietari delle Tesla, erroneamente convinti di poter demandare all'Autopilot il pieno controllo del mezzo. Al fine di, la Sae l'ente internazionale che ha stilato la scala di riferimento deididelle auto ha dunque ridefinito e aggiornato i termini su cui si basa la propria ...

Ultime Notizie dalla rete : Guida autonoma A Milano il primo Tech Bus Si tratta del primo passo del percorso verso la guida autonoma, con l'obiettivo di elevare ancora di più i livelli di regolarità e sicurezza del trasporto pubblico locale. TECH BUS è uno dei primi ...

Milano, prove su strada per il primo filobus a guida assistita commenta A Milano circola il primo filobus della linea 90/91 che usa tecnologie 'cloud ibride' connesse alla rete 5G per la guida assistita. Si tratta di un primo passo verso la guida autonoma. Il 'Tech Bus' è il primo esemplare di un progetto di ricerca sulla mobilità che coinvolge il Politecnico di Milano, l'Atm (l'azienda locale dei trasporti) e il Comune. Il mezzo è ...

Guida autonoma: la Sae ridefinisce i livelli di automazione per fare chiarezza - Quattroruote.it Quattroruote A Milano il primo tech bus per la guida assistita E' il primo filobus sviluppato attraverso un innovativo progetto di ricerca sulla mobilità: la sperimentazione sul primo filobus della linea 90/91 ...

Tpl: da Atm e PoliMi il filobus tecnologico connesso al 5G E' stato presentato a Milano il primo filobus tecnologico connesso alla rete 5G e al cloud, con tecnologie ibride per la guida assistita. (ANSA) ...

