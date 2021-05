**Governo: fonti Iv, ”vedove Conte’ non pongano veti quotidiani a Draghi’** (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Ci sono alcuni partiti di maggioranza, i grillini in primis, che si comportano come le ‘vedove di Conte’ ed ogni giorno minacciano di non votare la fiducia o ricattano Draghi su questo o su quel provvedimento: oggi è il Dl Sostegni, domani ci sarà un altro motivo per alzare un muro senza confrontarsi nel merito delle questioni”. Così fonti di Italia Viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Ci sono alcuni partiti di maggioranza, i grillini in primis, che si comportano come le ‘died ogni giorno minacciano di non votare la fiducia o ricattano Draghi su questo o su quel provvedimento: oggi è il Dl Sostegni, domani ci sarà un altro motivo per alzare un muro senza confrontarsi nel merito delle questioni”. Cosìdi Italia Viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Governo: fonti Iv, ''vedove Conte' non pongano veti quotidiani a Draghi'**... - BloccoIl : @DelpapaMax Complimenti delPapa lei prende una notizia del 2010 ( ah al tempo c'era un governo di destra ) le sue fonti sono topolino ? - lorenzourbinat1 : @MattdeCastello @OGiannino @IdiazAyuso Va bene , crediamo a un giornale che da 2 anni sta facendo campagna contro a… - MauraSerena1 : RT @Radfem_Italia: Ecco un thread sugli uomini nelle carceri femminili in Canada. Fonti del Governo Canadese ????. Per tutti coloro che sono… - Radfem_Italia : Ecco un thread sugli uomini nelle carceri femminili in Canada. Fonti del Governo Canadese ????. Per tutti coloro che… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo fonti Omofobia, presentato ddl Lega - Fi: ecco il testo E' quanto rendono noto fonti della Lega. Ecco il testo del disegno di legge presentato del centrodestra di governo, che prevede un'aggravante rispetto a quelle previste dall'art. 61 del Codice penale.

Protesta dei pescherecci francesi nella Manica, tensione con Londra E la risposta del governo locale con la richiesta di aiuto a Londra, arrivato sotto forma di due ... Fonti giornalistiche sul posto affermano che, mentre altri pescherecci continuano ad affluire, alcuni ...

**Governo: fonti Iv, ''vedove Conte' non pongano veti quotidiani a Draghi'** Metro Green pass, coprifuoco e isole Covid-free: le misure per l’estate Governo al lavoro per un'estate Covid free con il green pass per i viaggi, l'allentamento del coprifuoco e le isole minori immunizzate così da incentivare il ...

Zona gialla o arancione? La Regione insiste ma il ministero non molla Inviata una relazione al ministro della salute per sostenere la tesi di misure meno restrittive ma fonti vicine a Speranza anticipano che la fascia non cambierà sino al 17 maggio ...

E' quanto rendono notodella Lega. Ecco il testo del disegno di legge presentato del centrodestra di, che prevede un'aggravante rispetto a quelle previste dall'art. 61 del Codice penale.E la risposta dellocale con la richiesta di aiuto a Londra, arrivato sotto forma di due ...giornalistiche sul posto affermano che, mentre altri pescherecci continuano ad affluire, alcuni ...Governo al lavoro per un'estate Covid free con il green pass per i viaggi, l'allentamento del coprifuoco e le isole minori immunizzate così da incentivare il ...Inviata una relazione al ministro della salute per sostenere la tesi di misure meno restrittive ma fonti vicine a Speranza anticipano che la fascia non cambierà sino al 17 maggio ...