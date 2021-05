Giro d’Italia 2021, Egan Bernal: “Correrò in maniera aggressiva, ogni tappa sarà importante” (Di giovedì 6 maggio 2021) sarà il colombiano Egan Bernal il capitano della INEOS Grenadiers che prenderà parte al Giro d’Italia 2021, il cui inizio è previsto l’8 maggio a Torino. Il corridore sudamericano ha grandi ambizioni per la Corsa Rosa e il desiderio è quello di mettere da parte i brutti ricordi legati ai problemi fisici del passato e di dimostrare sulle strade del Giro il proprio valore. “Mi sento bene, non ho paura di affrontare questa corsa e spero di ritrovare la fiducia e la gamba giusta visto che il 2020 è stato complicato“, ha sottolineato il colombiano a L’Equipe. “sarà una gara complicata e tutte le tappe meritano attenzione, già dalla cronometro di sabato. Se si vuol vincere non è concesso perdere troppo tempo e io fin dal primo giorno darò quello che ho per ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021)il colombianoil capitano della INEOS Grenadiers che prenderà parte al, il cui inizio è previsto l’8 maggio a Torino. Il corridore sudamericano ha grandi ambizioni per la Corsa Rosa e il desiderio è quello di mettere da parte i brutti ricordi legati ai problemi fisici del passato e di dimostrare sulle strade delil proprio valore. “Mi sento bene, non ho paura di affrontare questa corsa e spero di ritrovare la fiducia e la gamba giusta visto che il 2020 è stato complicato“, ha sottolineato il colombiano a L’Equipe. “una gara complicata e tutte le tappe meritano attenzione, già dalla cronometro di sabato. Se si vuol vincere non è concesso perdere troppo tempo e io fin dal primo giorno darò quello che ho per ...

Advertising

giroditalia : Dalle strade d'Italia che mi hanno fatta crescere alle prime pagine del giornale che mi ha vista nascere. “Nibali… - infocamere : Oggi dalle ore 10 segui il Giro d'Italia della #CSR organizzato da @CSRIS_it Anche #InfoCamere partecipa alla tap… - giroditalia : ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Commen… - SportDailyITA : Giro d'Italia: programmazione Eurosport - SportDailyITA : Diretta Giro d'Italia 2021: Tv e Streaming -