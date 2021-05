Fast & Furious 9: una featurette svela il backstage delle spettacolari scene d'azione (Di giovedì 6 maggio 2021) Il film Fast & Furious 9 arriverà il 12 luglio nelle sale italiane e una nuova featurette svela il dietro le quinte di alcune spettacolari scene d'azione. Fast & Furious 9 arriverà nelle sale italiane, dopo una lunga attesa, il 12 luglio e una featurette svela il dietro le quinte delle spettacolari sequenze d'azione che verranno proposte sugli schermi. Il filmato regala infatti esplosioni, inseguimenti, incidenti di ogni tipo e momenti con protagonisti le star Vin Diesel, Helen Mirren e Michelle Rodriguez. Nell'action movie Fast & Furious 9 - The ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) Il film9 arriverà il 12 luglio nelle sale italiane e una nuovail dietro le quinte di alcuned'9 arriverà nelle sale italiane, dopo una lunga attesa, il 12 luglio e unail dietro le quintesequenze d'che verranno proposte sugli schermi. Il filmato regala infatti esplosioni, inseguimenti, incidenti di ogni tipo e momenti con protagonisti le star Vin Diesel, Helen Mirren e Michelle Rodriguez. Nell'action movie9 - The ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Fast & Furious 9: una featurette svela il backstage delle spettacolari scene d'azione… - halosruin : @louvelouies @28LOUlSGOLDEN yes hfjdjs so fast - hismindburns : non è il momento di farla finita, ma di correre fast. - HSP_IIT : RT @malga_center: New #MaLGa and HSP paper “Fast Region Proposal Learning for Object Detection for Robotics” by Federico Ceola, Elisa Maiet… - melotreaah : @mee_tunde Ode ni e ????????. Dm me fast -