Fabrizio Corona, arriva in ritardo e senza mascherina. E il giudice non lascia correre (Di giovedì 6 maggio 2021) Screzio in Tribunale tra Fabrizio Corona e il giudice Daniela Clemente: richiamato perché in ritardo e senza mascherina, Corona ha risposto al rimprovero con toni accesi che hanno fatto infuriare il giudice. Ecco che cosa è successo. L’ex re dei paparazzi continua a far parlare di sé. L’ultima lite di cui Fabrizio Corona è stato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 6 maggio 2021) Screzio in Tribunale trae ilDaniela Clemente: richiamato perché inha risposto al rimprovero con toni accesi che hanno fatto infuriare il. Ecco che cosa è successo. L’ex re dei paparazzi continua a far parlare di sé. L’ultima lite di cuiè stato L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

stanzaselvaggia : Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli… - PpaoloCeli : @bbenedettelli Ah, poi c’è l’ultimo caso di atto senza consenso al contrario fra @FabrizioCorona_ e… - RobertoZucchi11 : Non è L'Arena e caso Ciro Grillo, perché il video è decisivo: 'Questo smentirebbe la difesa' - maximchd : RT @tempoweb: 'Questo smentirebbe la difesa' #nonelarena e caso #CiroGrillo Perché il #Video è decisivo #6maggio - emchella : Fabrizio Corona denuncia Selvaggia Lucarelli per violenza sessuale: 'Baciato senza consenso'… -