F.1: Gp Spagna, Hamilton 'Questione chiave sarà la gestione gomme' (Di giovedì 6 maggio 2021) "Pista difficile su cui gareggiare, si può sorpassare solo sul rettilineo" MONTMELO' (Spagna) - "La Questione chiave qui è la gestione delle gomme: l'asfalto è molto abrasivo e facendo molto caldo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) "Pista difficile su cui gareggiare, si può sorpassare solo sul rettilineo" MONTMELO' () - "Laqui è ladelle: l'asfalto è molto abrasivo e facendo molto caldo ...

Advertising

sportface2016 : #F1 #SpanishGP 2021, le dichiarazioni del pilota della #Mercedes Lewis #Hamilton - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: FORMULA1 GP di Spagna, numeri e curiosità: c'è un Hamilton da fermare, i numeri che 'spaventano' i rivali - albertomurador : Chi vince domenica in Spagna? #F1 #SpanishGP #verstappen #Hamilton #Bottas - ciccionocera00s : RT @FormulaPassion: #F1 | #Bottas la tocca pianissimo in conferenza stampa sull'ipotesi di essere sostituito in corsa da #Russell: 'Solo un… - Mterryf1 : RT @FormulaPassion: #F1 | #Bottas la tocca pianissimo in conferenza stampa sull'ipotesi di essere sostituito in corsa da #Russell: 'Solo un… -