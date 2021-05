Eutanasia | Perantoni e Lorefice | ‘prossima settimana deposito testo base’**

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Sarà presentato dai relatori la prossimailbase sul fine vita. Ringraziamo Alfredo Bazoli e Giorgio Trizzino, al quale come relatore è subentrato Nicola Provenza, per il proficuo lavoro fin qui svolto”. Lo affermano Marioe Marialucia, presidenti delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il testo mira ad abrogare parzialmente l'articolo 579 del codice penale che disciplina l'omicidio del consenziente ...