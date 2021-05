Decreto Sostegni bis: arriva il fondo per i separati e divorziati. I dettagli (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Decreto Sostegni bis è sempre più atteso, ma sta tardando ad essere ufficializzato: d’altronde sono tante le novità in arrivo, in buona parte costituite da aiuti economici e agevolazioni di varia natura, che possano di fatto contribuire alla ripresa della produttività del paese. Ma nel testo troveranno spazio anche contributi, in qualche modo, più ‘diretti’ o comunque rivolti a specifiche fasce della popolazione. Abbiamo recentemente parlato delle nuove mensilità del reddito di emergenza, anch’esse comprese nel nuovo provvedimento economico del Governo; ora, si fa largo la proposta di introdurre un fondo ad hoc nel Decreto Sostegni bis, per supportare i genitori separati tenuti all’assegno di mantenimento. In altre parole, un emendamento approvato dalle ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilbis è sempre più atteso, ma sta tardando ad essere ufficializzato: d’altronde sono tante le novità in arrivo, in buona parte costituite da aiuti economici e agevolazioni di varia natura, che possano di fatto contribuire alla ripresa della produttività del paese. Ma nel testo troveranno spazio anche contributi, in qualche modo, più ‘diretti’ o comunque rivolti a specifiche fasce della popolazione. Abbiamo recentemente parlato delle nuove mensilità del reddito di emergenza, anch’esse comprese nel nuovo provvedimento economico del Governo; ora, si fa largo la proposta di introdurre unad hoc nelbis, per supportare i genitoritenuti all’assegno di mantenimento. In altre parole, un emendamento approvato dalle ...

