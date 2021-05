Ddl Zan, via libera in Commissione Giustizia: “Nessun accorpamento, il testo resta com’è” (Di giovedì 6 maggio 2021) “La Commissione Giustizia del Senato ha votato a maggioranza per cominciare la discussione sul disegno di legge Zan senza accorpare altri testi”: lo ha annunciato la capo gruppo del Pd alla Camera Simona Malpezzi in un post condiviso sulla sua pagina Facebook. “È quello per cui ha lavorato il Partito Democratico”, ha aggiunto. L’ultimo punto all’ordine del giorno della riunione di oggi relativo al Ddl Zan aveva generato ulteriori polemiche dopo l’annuncio della Lega di presentare un testo diverso che, nelle parole degli esponenti del Carroccio appoggiati da Fratelli d’Italia, avrebbe dato un “contributo maggiore rispetto al ddl Zan e ai disegni di legge collegati”. Ma è passata la linea giallorossa, che in Commissione Giustizia sono in maggioranza con 13 voti contro gli 11 del centrodestra, anche se ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) “Ladel Senato ha votato a maggioranza per cominciare la discussione sul disegno di legge Zan senza accorpare altri testi”: lo ha annunciato la capo gruppo del Pd alla Camera Simona Malpezzi in un post condiviso sulla sua pagina Facebook. “È quello per cui ha lavorato il Partito Democratico”, ha aggiunto. L’ultimo punto all’ordine del giorno della riunione di oggi relativo al Ddl Zan aveva generato ulteriori polemiche dopo l’annuncio della Lega di presentare undiverso che, nelle parole degli esponenti del Carroccio appoggiati da Fratelli d’Italia, avrebbe dato un “contributo maggiore rispetto al ddl Zan e ai disegni di legge collegati”. Ma è passata la linea giallorossa, che insono in maggioranza con 13 voti contro gli 11 del centrodestra, anche se ...

