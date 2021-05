Advertising

iconanews : Covid: Maldive impongono nuove restrizioni - cinziotta73 : @1Marzia2 Se parti dalle Maldive eviti la quarantena nei Covid Hotel? Se si parti da li altrimenti triangola facend… - XinhuaItalia : Ultime sul #COVID19 dall'Asia-Pacifico – - _emmecris : @CapaMagMagazine È difficile capire che le Maldive sono COVID FREE? In più loro si fanno trecento tamponi! E quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Maldive

Agenzia ANSA

Fino ad oggi, secondo i dati della John Hopkins University, l'arcipelago delle(392 mila abitanti), ha registrato 32.665 casi di19 e 74 decessi. .... il centro di ricerca e alta formazione dell'Ateneo alle. Come già acclarato per altre ... futuro e qualche colpo di scena ACQUISTA Un anno di- 19 Le scoperte principali della comunità ...Le autorità delle Maldive hanno ordinato da oggi un irrigidimento delle misure anti Covid, inserendo anche un coprifuoco notturno. Come riferisce il sito di notizie Avas. (ANSA) ...L’estate sta arrivando e il turismo fa i primi passi per ripartire dopo un anno da dimenticare. Il settore, tra i più colpiti dalla crisi economica, è pronto per le prenotazioni in vista della stagion ...