Covid | Giani | 861 nuovi contagi | oggi 6 maggio Tasso positivi 3 | 29%

(Di giovedì 6 maggio 2021) Icasi di coronavirus registrati in Toscana,2021, sono 861 su 26.136 test di cui 14.909 tamponi molecolari e 11.227 test rapidi. Ildeiè del 3,29% sul totale dei tamponi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

...casi di contagio da- 19: 3 Bagni di Lucca, 1 Camporgiano, 1 Pieve Fosciana, 1 Borgo a Mozzano. I dati sono stati resi noti in anteprima dal governatore della regione Toscana EugenioSarà inaugurato questo pomeriggio alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio, del sindaco Angela Bagni e di tutta la giunta comunale di Lastra a Signa l'intervento di ...-e ...(Adnkronos) – Sono 861 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana son ...Firenze, 6 maggio 2021 - Covid Toscana: sono 861 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore nella regione su 26.136 test di cui 14.909 tamponi molecolari e 11.227 test rapidi. Il tasso dei nu ...