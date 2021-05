Covid, coprifuoco alle 22: si va verso l’addio tra fine maggio e inizio giugno (Di giovedì 6 maggio 2021) Quella del coprifuoco è una questione quanto mai viva negli ambienti del governo in questi giorni: dal prossimo 15 maggio con il pass verde saranno ammessi in Italia i turisti, che potranno circolare in Italia così come fanno adesso gli italiani. “Se si decide di accogliere i turisti, vuol dire che si è in sicurezza. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Quella delè una questione quanto mai viva negli ambienti del governo in questi giorni: dal prossimo 15con il pass verde saranno ammessi in Italia i turisti, che potranno circolare in Italia così come fanno adesso gli italiani. “Se si decide di accogliere i turisti, vuol dire che si è in sicurezza. L'articolo

Advertising

RaiNews : Dl #Covid, no dell'aula del #Senato all'estensione del #coprifuoco alle 24 in zona gialla e bianca - LegaSalvini : #SALVINI VUOLE L'ABOLIZIONE DEL #COPRIFUOCO E ALTRE RIAPERTURE. NO DELLA LEGA ALL'AUMENTO DELLE TASSE - Agenzia_Ansa : 'Il piano di vaccinazione per le Isole Minori avrà inizio venerdì prossimo, 7 maggio, con l'isola di Capraia e le E… - soteros1 : RT @AmbrosinoSalva3: Il turismo, quello vero,che porta i soldoni è fermo, nessuno vuole fare la vacanze nel paese di Speranza,il coprifuoco… - saramarongiu8 : Ma come ragionate .... Green pas no coprifuoco no.... ma io vi farei prendere il Covid a voi e a tutta la vostra fa… -