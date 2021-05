Conte contro Casaleggio: 'Dia al M5s la lista degli iscritti a Rousseau' (Di giovedì 6 maggio 2021) ' Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento 5 Stelle , che ne è l'unico e legittimo titolare'. Lo afferma l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 maggio 2021) 'per legge è obbligato a consegnare i datial Movimento 5 Stelle , che ne è l'unico e legittimo titolare'. Lo afferma l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe, ...

fattoquotidiano : CONTE CONTRO CASALEGGIO Per la prima volta l'ex presidente del Consiglio parla dello scontro in corso - Gazzetta_it : #Conte tricolore: 'Spero che #Mourinho faccia bene, ma non contro l'@Inter' - Adnkronos : Governo #Draghi, fonti di Italia Viva contro le 'vedove di #Conte' in maggioranza: 'Veti quotidiani'. - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Governo #Draghi, fonti di Italia Viva contro le 'vedove di #Conte' in maggioranza: 'Veti quotidiani'. - Frances47226166 : RT @JUREGRANDE: #Conte si mette contro #Casaleggio per l'elenco degli iscritti al #M5S. Cosa gli importa di quell'elenco? Questa storia che… -