Concorso ordinario infanzia primaria e secondaria, Bianchi conferma l’avvio “prima possibile” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Ministro Bianchi conferma l'avvio dei concorsi ordinari, già banditi ad aprile 2020 e mai espletati a causa dell'emergenza sanitaria. Del progetto della legge 159/2019 finora è stato espletato solo il Concorso straordinario per il ruolo (con lo strascico delle prove suppletive), mentre dal 3 maggio è possibile avviare nuovamente i concorsi ordinari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Ministrol'avvio dei concorsi ordinari, già banditi ad aprile 2020 e mai espletati a causa dell'emergenza sanitaria. Del progetto della legge 159/2019 finora è stato espletato solo ilstraper il ruolo (con lo strascico delle prove suppletive), mentre dal 3 maggio èavviare nuovamente i concorsi ordinari. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Concorso ordinario Guardia di Finanza concorso arruolamento Allievi Marescialli ...di concorso per l'arruolamento di 1030 allievi ufficiali presso la scuola ispettori e sovrintendenti - anno accademico 2021 - 2022. Si tratta di 983 allievi marescialli del contingente ordinario e 47 ...

Scuola, Pittoni (Lega): "Concorso ordinario docenti inutile adesso" 'Il prossimo anno scolastico il concorso ordinario voluto da Azzolina non porterà in cattedra nessuno e in quelli successivi non coprirà neanche i pensionamenti. Inoltre, in piena crisi sanitaria molti concorrenti si ritroveranno ...

Concorso ordinario scuola. Granato: non si cambi il bando o fioccheranno ricorsi - Notizie Scuola Tecnica della Scuola Scuola, Bianchi "A settembre tutti in aula in sicurezza" ROMA - "Voglio riportare a settembre tutti gli studenti in aula e in sicurezza". Così, in un'intervista a la Repubblica, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "L'obiettivo è avere tutti gli st ...

